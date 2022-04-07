Депутат Госдумы Бабашов предположил, что Зеленский либо сбежит, либо его​ убьёт своя​ же охрана

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7 апреля 2022, 15:57 Источник: Аргументы недели-Крым

Леонид БАБАШОВ видит развитие событий на Украине так: президент либо сбежит, либо его ликвидирует его же охрана.

Депутат напомнил – ЗЕЛЕНСКОГО в Буче сопровождал англоязычный спецназ. «Убедиться можете сами посмотрев ролики оттуда», - заявил он сомневающимся в правдивости его заявления.

БАБАШОВ оценил отход российских военных из-под Киева и Чернигова как перегруппировку для скорого наступления. «Предполагаю, что в ближайшее время на востоке Украины будет дано генеральное сражение за Донбасс», - сказал он и предположил: ЗЕЛЕНСКИЙ либо сбежит, либо его ликвидируют охранники-иностранцы.