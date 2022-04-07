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7 апреля 2022, 13:37

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил производителю готовых блюд «Твердь» статус промышленного комплекса.



«Производитель готовых блюд и десертов ООО «Твердь» получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



В пресс-службе подчеркнули, что «Твердь», основанная в 2014 году, специализируется на производстве продуктов питания длительного хранения, включая мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, пироги и бисквиты.



«Современный пищевой комбинат расположен на северо-востоке Москвы в районе Свиблово по адресу: проезд Серебрякова, д. 6, стр. 3. Площадь земельных участков, занимаемых предприятием, составляет 0,7 га, площадь капитальных объектов - 6,1 тыс. кв. м. На предприятии трудится 81 человек - технологи, повара, кондитеры и другие специалисты. Комбинат оборудован технологическим оборудованием ведущих мировых производителей, в том числе автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования, складами режимного хранения площадью более 1 тыс. кв. м, камерами шоковой заморозки», - уточняется в тексте.



Отмечается, что присвоение статуса промышленного комплекса позволит ООО «Твердь» направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей предприятия.



