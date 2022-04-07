Собянин ввел мораторий до 31 декабря на штрафы за перепланировку нежилых помещений

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7 апреля 2022, 13:22

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок проведения перепланировок нежилых помещений и вводится мораторий на штрафы за перепланировку.



«Правительство Москвы приняло решение об упрощении порядка проведения переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



В соответствии с постановлением, исключена необходимость согласования проекта с Москомархитектурой, включая изменения внешнего облика фасадов (например, в случае установки новых витрин или изменения облика входных групп). Также отменено требование о проведении повторных обмеров помещений БТИ независимо от срока проведения предыдущих обмеров (ранее предельный срок действия поэтажных планов нежилых помещений и других документов БТИ составлял пять лет).



Кроме того, по решению мэра Москвы введен мораторий до 31 декабря 2022 года на назначение административных штрафов при согласовании ранее выполненных работ по перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирных домах.



«Принятые решения снизят издержки организаций розничной торговли и сферы услуг на проведение перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах, и позволят легализовать ранее проведенные перепланировки», - подчеркнули в пресс-службе.



