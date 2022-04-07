Предприниматель получил срок за незаконные сделки с сотрудниками Минобороны

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7 апреля 2022, 13:02 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Петербургский предприниматель Алексей Калитин приговорен к пяти годам колонии строгого режима. С 2014 по 2017 год он через посредника передал начальнику продовольственного управления Минобороны Александру Бережному и трем его сотрудникам взятки на 368 млн руб. за заключение контрактов на поставку оборудования для армейских кухонь и столовых.



Желая обеспечить себе постоянный портфель заказов от Министерства обороны для своих компаний «Общепит», «Бимиай Европа Рус» и «Стиллаг», Алексей Калитин познакомился с бывшим офицером ресурсного обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым. Тот, в свою очередь, свел приятеля с экспертом того же управления Алексеем Гринюком, которого следствие и посчитало руководителем преступной группы. За вознаграждение Гринюк через Пожидаева передал Калитину служебную информацию о планируемых в продуправлении закупках (номенклатуре, технических условиях для товаров, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования. Калитин предложил передавать ему подобные сведения на регулярной основе. Алексей Пожидаев согласился, и благодаря его последующим переговорам с бывшими сослуживцами Калитину удавалось на постоянной основе побеждать в конкурсах Минобороны на поставку оборудования для солдатских предприятий общепита. При этом по согласованию с военными цены на поставляемые министерству товары (черпаки, ложки, овощерезки, аппараты для чистки картофеля, резки яиц, кухни, весы и прочее) бизнесменом постоянно завышались. Однако, по утверждению самого Калитина, из этих дополнительных сумм его компании ничего не получали — практически все средства уходили на взятки.



Следствие установило, что на незаконные вознаграждения предприниматель собирался потратить порядка 650 млн рублей. Из них посредник Алексей Пожидаев успел получить 167 млн рублей. По данным следствия, не менее 368 млн рублей получили руководитель продовольственного управления полковник Александр Бережной, его заместитель Александр Вакулин, подполковник Алексей Гринюк, начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу Юрий Решетников и начальник отдела размещения заказа министерства Александр Борувков.



С учетом того, что Алексей Калитин раскаялся и дал изобличающие других фигурантов расследования показания, суд назначил предпринимателю пять лет колонии строгого режима. Ранее гособвинение просило приговорить его к семи с половиной годам заключения.



