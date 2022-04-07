Сергей Безруков сообщил, что в США скупили билеты на «Евгения Онегина» в Метрополитен-опере в постановке на русском языке

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7 апреля 2022, 12:37 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: pixabay.com

Актёр театра и кино, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков сообщил, что в США американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в Метрополитен-опере.

Безруков порадовался этому и выразил надежду, что поклонники искусства всегда будут ему преданы, вопреки ситуациям в политике.

«В нью-йоркской Метрополитен-опере можно будет посмотреть оперу «Евгений Онегин» на русском языке. И билеты, что приятно, уже почти полностью раскуплены», - написал народный артист России в своём Телеграм-канале.

Сергей Безруков отметил, что «лично ему это дает надежду, что истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций, а великие произведения всегда найдут дорогу к сердцу зрителей».

Оперу «Евгений Онегин» в Метрополитен-опере (Нью-Йорк) покажут 7, 10 и 14 апреля. Стоимость билетов доходит до 100 долларов, - сообщает teleprogramma.pro.