Мошенники предлагают переболевшим COVID-19 получить компенсации на «Портале здравоохранения граждан СНГ»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 апреля 2022, 12:49 Источник: ria.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России стало известно о новой схеме мошенничества. Аферисты рассылают россиянам электронные письма с предложением переболевшим COVID-19 оставить заявку на получение компенсации.



Ссылка из письма приводит на «Портал здравоохранения граждан СНГ», где в чате поддельные пользователи обсуждают выплаты: сколько начислили, что делать, если заявка не прошла. В заявке на получение поддержки мошенники просят указать имя, адрес проживания, доход за последний месяц, электронную почту.



Затем сайт формирует «постановление о выплате». Выплаты могут быть произведены только через некий «единый реестр». Регистрация в нем стоит 576 рублей. При этом сумма выплаты, которую обещают на «Портале здравоохранения граждан СНГ», может достигать 136 тысяч рублей. После прохождения регистрации, на портале предлагается ввести данные банковской карты.



Эксперты сообщают, что такие технологии позволяют снять с карты весь остаток средств и даже больше, если карта с овердрафтом. А для того, чтобы остановить жертву от обращения в свой банк, злоумышленники специально прямо в письме размещают липовое предупреждение, что банк возьмёт комиссию.



Эксперты напоминают, что настоящие выплаты от государства можно получить только через портал «Госуслуг», а в некоторых случаях — через обращение в МФЦ или органы соцзащиты.



