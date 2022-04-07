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В Госдуму внесен законопроект о штрафах и лишении свободы до 10 лет за исполнение санкций

, 11:08

В Госдуму внесен законопроект о штрафах и лишении свободы до 10 лет за исполнение санкций
Здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Законопроект о штрафах и уголовном наказании до 10 лет колонии за исполнение санкций внесен в Государственную думу РФ. Законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций внесла в нижнюю палату парламента партия "Единая Россия".

После принятия документа появится наказание за злоупотребление должностными полномочиями и умышленные действия, которые направлены на исполнение санкций недружественных стран и причиняют существенный вред правам и законным интересам граждан и юрлиц на территории России, цитирует сообщение ЕР Агентство городских новостей "Москва".
Такие преступления могут повлечь штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

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