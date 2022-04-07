В СВР сообщили об уходе из жизни разведчика-нелегала, Героя Советского Союза Михаила Васенкова

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7 апреля 2022, 10:22 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В ночь на 6 апреля ушел из жизни разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Михаил Васенков. О смерти Михаила Васенкова сообщила Служба внешней разведки России.

Выдающийся разведчик скончался в возрасте 79 лет. Дата и место прощания пока не названы.

Руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов раскрыл, что в январе 2020 года по решению директора СВР России факт принадлежности Михаила Васенкова к нелегальному аппарату внешней разведки был предан гласности.

В СВР отметили, что при выполнении заданий Васенков демонстрировал выдержку, решительность и смелость.

За результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году Михаил Васенков был удостоен звания Героя Советского Союза. Разведчик также был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, высшей ведомственной наградой - нагрудным знаком "За службу в разведке".

В 2004 году в звании полковника Васенков ушел в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

В 2010 году из-за предательства сбежавшего в США бывшего разведчика Александра Потеева Васенкова задержали американские спецслужбы, когда он находился за рубежом. После двусторонних переговоров в результате обмена Васенков был освобожден.