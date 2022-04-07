Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против 67 представителей российской элиты и олигархов из-за Украины

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7 апреля 2022, 10:00

Сидней, Австралия, фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн сообщила о дополнительных санкциях в отношении 67 россиян из-за событий на Украине. Глава австралийского МИД объявила новые санкции против представителей российской элиты и олигархов, - передает агентство Reuters.

В Австралии в четверг, 7 апреля, вступил в силу запрет на поставки в Россию предметов роскоши: ювелирных изделий, автомобилей, мехов, золота, вин и других товаров.

Власти Австрии приняли решение выслать из страны четверых российских дипломатов. Австрийский МИД в четверг, 7 апреля 2022 года, сообщил, что трое сотрудников посольства Российской Федерации в Вене и один сотрудник генерального консульства РФ в Зальцбурге должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.