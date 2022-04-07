Российские морпехи и военные ДНР в Мариуполе эвакуировали мирных жителей из подвала горбольницы

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7 апреля 2022, 09:18

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Российские морские пехотинцы и военнослужащие народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных граждан. Жителей Мариуполя из больницы не выпускали боевики националистического батальона "Азов" (в России запрещен).

В четверг, 7 апреля, Министерство обороны России уточнило, что военнослужащие морской пехоты ВМФ РФ совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя.

По данным ведомства, для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с "азовцами" использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

За день российские военнослужащие 10 раз выезжали к зданию больницы. Среди эвакуированных из горбольницы - 16 детей.

В Минобороны РФ раскрыли, что эвакуированные из подвалов горбольницы мирные жители Мариуполя рассказали о бесчеловечном отношении "нациков" к людям.