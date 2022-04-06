В России школьники получат социальную выплату

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6 апреля 2022, 22:35

Фото: pixabay.com

С 1 апреля 2022 года в России появилась новая социальная выплата на школьников в возрасте от 8 до 17 лет. Заявление на получение пособия нужно подать в мае. Об этом сообщает «АБН».

Чтобы получить данное пособие, в семье школьника средний доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума, который устанавливают в регионе. Формально выплата уже действительна, но подать заявление и получить денежные средства можно только в мае. Пенсионный фонд России рассмотрит предоставленные документы в течение 10 дней, а затем, после положительного решения, деньги переведут на карту «Мир» в течение 5 рабочих дней.

Первые выплаты придут российским семьям в середине мая 2022 года. Но хоть денежную выплату переведут только в мае, за апрель деньги тоже будут выплачены.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объяснил, если родители детей от 8 до 17 лет обратятся в ПФР в начале мая, то уже в мае им поступят сразу две выплаты — за апрель и май. Если семьи подадут заявление на пособие в конце мая, то получат денежные средства в июне сразу за три месяца — апрель, май, июнь.

Стандартный размер пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть это примерно 6 000 рублей. Если после такой материальной поддержки сумма доходов семьи все равно оказывается меньше прожиточного минимума, то размер выплаты увеличивают еще на 25% или 50% в зависимости от потребности определённой семьи.