Продукция Danon может исчезнуть с прилавков магазинов

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6 апреля 2022, 21:13

Фото: pixabay.com

Французский производитель молочной продукции Danone рассматривает возможность ухода из России. Об этом сообщает «АБН».

До этого, 14 марта, компания заявила, что не собирается покидать Россию и останавливать производство. Но при этом она прекратила все инвестиции в страну. У французского производителя очень много различной продукции, а именно «Простоквашино», «Активиа», Actimel, Alpro, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Петмол», «Актуаль».

Также производитель молочной продукции Valio заявил, что собирается покинуть Россию. Но несмотря на это, российская дочерняя структура концерна всё равно будет работать.