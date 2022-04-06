Эксперт Виктор Ляшок спрогнозировал, какие отрасли находятся под угрозой увольнения

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6 апреля 2022, 20:59

Фото: pixabay.com

За прошлую неделю сократилось немалое число вакансий в различных сферах.Старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал «АБН», как ситуация будет развиться, и какие категории сотрудников находятся в зоне риска.

Сервис HeadHunter исследовал ситуацию на рынке труда. По их результатам число предложений работы в Петербурге больше всего снизилось в топ-менеджменте (-23%), в сфере искусства (-15%) и в банках (-13%). Но при этом увеличилось на 14% число вакансий для врачей, на 6% для HR-специалистов и на 3% для ИТ (+3%).

Ляшок считает, что ситуация на рынке труда будет только ухудшаться, но при этом эксперт не прогнозирует резкий всплеск безработицы, риски увеличения случаев потери рабочих мест остаются высокими.

Люди, которые работают в сфере, где поставляют комплектующие, могут столкнуться с трудностями, связанными с потерей работы.

«Если пока работников отправляют в простой, и ситуация будет развиваться по инерции, очевидно, что вскоре уровень безработицы возрастет», – объяснил Ляшок.

А вот бюджетный сектор стал не такой уязвимый, по мнению эксперта. Эта сфера давно показала себя достаточно стабильной. Поэтому риски для занятых в этом секторе сотрудников можно считать сравнительно низкими.

Ляшок напомнил, что в 90-е годы в России не было массовых увольнений. И даже если ситуация будет развиваться похожим образом, то, скорее всего, можно будет избежать всплеск безработицы. Кроме этого, нет конкретных позиций на рынке труда, которые находились бы в особой зоне риска.

«Если предприятие не сможет существовать в новых экономических условиях и закрывается, его сотрудники лишатся рабочих мест. Но тогда пострадает не отдельная категория сотрудников, а все работники, занятые в конкретной пострадавшей организации», – пояснил эксперт.