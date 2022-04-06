Из-за ложных ценников в магазинах часто страдают покупатели

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6 апреля 2022, 20:04 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

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В последнее время россияне часто сталкиваются с обманом в магазинах. Всему виной – старые и неактуальные ценники. К примеру, казалось бы дорогое вино стоит всего 500 рублей, а на кассе уже выясняется, что 1600. Около 14% жалоб, поступающих на горячую линию Роспотребнадзора, происходят из-за вопросов о ценниках. Цена указана одна, а пробивается уже совсем другая. В итоге это приводит к конфликтам на кассе. Покупатели недоумевают, почему их так «нагло разводят» на деньги. В ведомстве Роспотребнадзора сообщают, что с ценой и её несоответствием связана каждая седьмая жалоба. Недобросовестные ритейлеры порою вывешивают специальные надписи о том, что цену нужно уточнять у кассира. Хотя на самом деле всё это – грубые нарушения.

Большое количество жалоб на ценники поступало в период с 14 по 25 марта. Покупатели сообщали об этом не только в Роспотребнадзор, но и представителям СМИ. Например, две недели назад москвичка Ирина захотела купить себе бутылку игристого вина «Асти Мартини» стоимостью в 800 рублей. Но на кассе ей пробили 1200. Она не стала церемониться и заплатила назначенную сумму. В то же время другая жительница Москвы по имени Ольга захотела купить себе выпрямитель волос Redmond. На ценнике было написано – 1300. А вот на кассе ей сказали, что выпрямитель стоит уже почти 2000 рублей. Девушка разозлилась и попросила пробить ей по ценнику. Дело чуть было не дошло до скандала. Кассир же предложил просто снять товар со списка либо решать вопрос с администратором. Конфликтовать Ольга отказалась, но была шокирована ситуацией. И такие проблемы – далеко не редкость.

Обстановка с ложными ценниками - действительно не из лучших. Юристы советуют не игнорировать её, а добиваться законности. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, ценник является публичной офертой, и продавец обязан продавать товар по назначенной на бумаге стоимости. Известно, что отечественное законодательство почти всегда выступает на стороне потребителя, и вышеупомянутые случаи – не исключение. Магазин просто не может функционировать без ценников. Согласно закону, такие же правила распространяются и на электронные площадки. Публичной офертой в данном отношении является цена, указанная в момент покупки. Всякие махинации и хитрости считаются нарушением законов и требуют немедленных разбирательств.