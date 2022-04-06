Проблемы с памятью после COVID-19 могут стать необратимыми

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6 апреля 2022, 17:30 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Специалисты НИИ им. Г.Н. Габричевского сообщили, что нарушения памяти после коронавируса в ряде случаев могут быть очень длительными, а иногда и необратимыми. Исследования показали, что у некоторых людей нарушения сохраняются и через год, и через полтора после инфекции.



Выяснилось, что в ряде случаев функция не восстанавливается.



- У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми, — рассказала врач-терпаевт Дарья Хавкина, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.



Она подчеркнула, что при тяжелом течении коронавирусной инфекции с поздним началом лечения или при неправильной терапии выраженная гипоксия (нехватка кислорода) и недостаточность кровоснабжения могут привести к тяжелому поражению головного мозга.



По словам специалиста, наиболее выраженные когнитивные нарушения при коронавирусной инфекции отмечаются у пожилых людей, не имеющих иммунитета против COVID-19, при наличии гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, сахарного диабета II типа. Высок риск при несвоевременной и неправильной терапии, в том числе и в молодом возрасте.



Однако в последнее время наблюдается гораздо меньше случаев существенных когнитивных нарушений на фоне COVID-19.



- Это связано и с вакцинацией, и с имеющимися отработанными схемами терапии, и с особенностями циркулирующего сейчас штамма «Омикрон», — отметила Дарья Хавкина.



Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова считает, что причиной длительного нарушения памяти является способность коронавируса фиксироваться на внутренней стенке сосудов и вызывать их повреждение. Это сопровождается сужением просвета сосудистого русла, образованием тромбов и сокращением количества поступающих к тканям питательных веществ и кислорода, добавила специалист.

Мануальный терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Владислав Оганово считает, что о необратимых изменениях в головном мозге речь идет только в случаях развития у пациента на фоне тяжелого течения COVID-19 острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта) или энцефалита. Во всех остальных ситуациях необходим регулярный когнитивный тренинг либо, при наличии показаний, фармакологическая коррекция.



В настоящее время сотрудники института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора проводят новые исследования и изучают эффективность различных подходов к лечению.



