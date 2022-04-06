Жители столицы Болгарии устроили протест против поставок оружия Киеву

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6 апреля 2022, 16:44

Болгария, Ilya Galakhov/ Global Look Press

Центр столицы Болгарии в среду, 6 апреля, заполонили жители Софии, которые устроили протест, направленный против поставок властями страны вооружения на Украину. Также участники митинга требуют разорвать договор с США о сотрудничестве в оборонной сфере.

Журналисты ТАСС уточнили, что организовала акцию протеста партия «Возрождение», которая смогла вывести на улицы Софии более тысячи человек со всей страны.

«Партия выступает категорически против предоставления оружия Украине. Единственная роль, которую может сыграть Болгария, — это стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, в данный момент это тоже невозможно», − цитирует агентство слова лидера партии Костадина Костадинова.

Для предотвращения беспорядков в центральной части столицы усилили отряды полиции. Нарушений не зафиксировано.

Возмущение болгар понятно. Беженцы из Украины успели показать себя в стране не лучшим образом.

На днях в болгарском городе Поморие, где проживает множество украинских приезжих, процветают вандализм и нацизм. Беженцы раскурочили местное кладбище болгарских и советских солдат, Героев Великой Отечественной войны.

А в быту эти «пострадавшие от русской агрессии» хамят и унижают местных жителей, когда они говорят с ними на русском.