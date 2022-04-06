Собянин: Объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 млрд руб

Аргументы Недели → Общество 13+

6 апреля 2022, 15:57

Фото Е. Самарина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, увеличивающее общий объем грантов на создание сетей быстрого питания до 1 млрд руб.



«Правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 млн. руб. для предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания на территории города. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, общий объем финансовой поддержки на указанные цели составит 1 млрд руб.», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Уточняется, что в марте 2022 года был утвержден порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания. Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сфере быстрого обслуживания (фастфуд), работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников.



Отмечается, что размер грантов зависит от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы. Максимальная сумма поддержки составляет 5 млн руб. (для одной точки).



«Заявки на получение гранта будут приниматься до 30 июня 2022 года. Подать заявки на открытие точек быстрого питания изъявили желание уже 17 компаний. Ожидается, что поддержка правительства Москвы обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания и, в частности, позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний», - говорится в сообщении.



Решение о выделении грантов на развитие сетей быстрого питания является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



