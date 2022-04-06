Воронежские семьи готовы принять детей из Донбасса

Аргументы Недели → Общество 13+

6 апреля 2022, 16:03 Елена Головань, корреспондент

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в конце прошлой недели заявила, что дети-сироты из Донбасса смогут найти приёмных родителей на территории России. Во время рабочего визита в Санкт-Петербург Мария Алексеевна поделилась своим видением ситуации с корреспондентами.

- На территорию Российской Федерации прибыли 1560 детей, оставшихся без попечения родителей, из них часть ребят приехала со своими законными представителями — опекунами. То есть они остались без попечения родителей, но при этом имеют своих приёмных родителей — это порядка 500 человек. Остальная категория — это дети из учреждений, из них 222 ребёнка имеют весь пакет документов и могут быть переданы на воспитание в семьи. С остальными детьми устанавливается сейчас их возможность устройства: кто-то бежал в очень короткие сроки, нужно было забрать детей и не успели документы, потом не могут их восстановить, у кого-то есть родственники, у кого-то шёл процесс лишения родительских прав, — пояснила омбудсмен.

Готовность принять детей из Донбасса выразили многие российские семьи. По словам омбудсмена, реестр уже сформирован. Это 830 семей, 300 из которых «профессиональные», то есть уже имеют опыт приёмного родительства.

Больше всего детей сейчас находятся на прилегающих с Украиной территориях, в том числе и в Воронежской области, которой предстоит принять больше всего беженцев – как минимум семь тысяч человек. Корреспондент «АН» решила выяснить, готовы ли воронежские семьи в частности принять осиротевших деток с Донбасса.

Воронежские приемные родители заявляли о своем желании принять в свои семьи детей с Донбаса. За дело взялись также представители клуба приемных семей Воронежской области «Рождённые сердцем», созданного в 2019 году Татьяной Прониной, которая и сама является приёмной мамой с большим опытом и огромным стажем.

Татьяна Александровна приняла живое участие в составлении реестра. Туда вносились те семьи, у которых есть заключение органов опеки на возможность взять детей. Впрочем, женщина и сама знает практически всех приёмных родителей региона, особенно семей «со стажем». Дело это весьма серьёзное, и одного доброго порыва тут мало, потому что он может закончиться порой даже катастрофой и для семьи, и для самого ребёнка, если родители не понимают, с чем могут столкнуться в процессе воспитания. Особенно в том случае, когда у семьи нет опыта приёмного родительства.

- Заявок много. Но в первую очередь мы стараемся внести в реестр ресурсные семьи, то есть те, у которых уже есть опыт воспитания приёмных детей, - рассказывает Татьяна Александровна. – Таких у нас в общем количестве получилось около десяти. Потому что у любого ребёнка, попадающего в другую семью, присутствует психологическая травма, с которой нужно серьёзно работать. Те, кто уже с этим сталкивался, понимают, о чём я говорю. Но мы, как правило, воспитываем тех деток, у кого так или иначе присутствует обида на родителей, которые бросили, обижали, били, не замечали своих детей, в конце концов… Что касается детей из Донбасса, то тут накладывается ещё один травмирующий фактор – они знают, что такое военные действия. Знают, как шумят снаряды и как умирают от них люди. С этими воспоминаниями и их последствиями родителям придётся очень много и серьёзно работать.

Вообще семей, которые хотели бы взять деток из Донбасса, гораздо больше, чем попало в федеральный реестр. Но у кого-то семьи уже укомплектованы, кто-то пока ещё не получил заключение органов опеки, а кто-то, реально оценивая свои возможности, понимает, что их уже не хватит. Так, к примеру, приёмная мама с большим опытом Марина Матвеева говорит о том, что опасается снова брать детей из-за возраста.

- Я пенсионер, - делится она. – Мы уже воспитали детей, они подросли. Боюсь, что больше не потянем. Но я очень верю в наши воронежские семьи, верю в то, что они обязательно справятся с воспитанием ребятишек, которые в столь юном возрасте прошли через ад.

Александр Романенко, приёмный родитель с внушительным, почти десятилетним стажем – в их семье пятеро кровных и двое приёмных детей – тоже считает, что воронежские родители справятся с теми проблемами, которые могут возникнуть в случае с детками из Донбасса. Сам Александр уже несколько лет в клубе «Рождённые сердцем» ведёт ресурсную группу для приемных семей «На равных», где делится опытом с другими приёмными родителями. Конечно, он тоже понимает, что легко точно не будет, учитывая, какие психологические травмы детки из Донбасса получили, но всё решаемо. Главное, чтобы в семье была любовь. Ну и, конечно, очень важна, по мнению мужчины, поддержка государства. И в первую очередь нужно, чтобы приёмные семьи могли обращаться по мере необходимости (а она точно возникнет) к специализированным психологам, которых, увы, в области, не так много.

Впрочем, и Александр, и Татьяна уверены, что раз уж государство взялось устраивать деток в семьи, то каким-то образом все эти сложности будут решаться.

Сами же приёмные родители, которые готовы взять деток из Донбасса в свои семьи, настроены весьма решительно. К примеру, Елена Бударина, которая воспитывает приёмных детей уже более пятнадцати лет, считает, что абсолютно все сложности можно преодолеть.

- Да, конечно, деткам будет трудно научиться доверять незнакомым людям, тем более, что они попали не просто в другую семью, но даже и в другую страну, но со временем это случится, - говорит Елена. – Я думаю, что любовью лечится всё.