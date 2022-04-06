Собянин открыл реконструированные жилые корпуса социального дома «Москворечье»

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6 апреля 2022, 15:48

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Всемирного Дня здоровья открыл после капитального ремонта жилой корпус нового типа в социальном доме «Москворечье».



«Мы два года тому назад приняли решение о реорганизации традиционных, классических психоневрологических интернатов в социальные дома, из закрытых, тяжелых учреждений создать открытые, доброжелательные социальные дома, где было бы комфортно проживать, находиться, лечиться людям с ментальными нарушениями. Это удобно и для персонала, и для тех, кто здесь находится, и для их родных и близких. Первый этап мы прошли - сегодня открываются два новых корпуса, и до конца года будут реорганизована по сути дела вся система интернатов, находящихся на территории города Москвы», - отметил Сергей Собянин.



Заместитель директора ГБУ Дом социального обслуживания «Москворечье» по социальной работе Елена Замятина сообщила, что в доме делают акцент на социальную адаптацию проживающих. По ее словам, изменился формат проживания, комнаты организованы таким образом, чтобы было личное пространство для проведения занятий индивидуально с каждым проживающим. В комнатах проживают по три-четыре человека.



«Наша основная задача - до конца года завершить все основные ремонтные работы, реорганизацию, чтобы получить новый этап, новое развитие очень важной социальной системы обслуживания москвичей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, с серьезными ментальными нарушениями, но все равно это москвичи, о которых мы должны заботиться», - подчеркнул Сергей Собянин.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в проект «Городские дома-интернаты нового типа» были включены четыре городских психоневрологических интерната: ПНИ №11, 16, 23 и социальный дом «Москворечье». В каждом из них до конца 2022 года будут завершены комплексные работы, которые включают создание доступной и безопасной среды для проживания, расширение возможностей для досуга и общения, создание личного пространства.



В новых условиях проживающие будут освобождены от прежней гиперопеки и гиперконтроля со стороны персонала, и смогут максимально сохранить и развивать собственные навыки самообслуживания. Кроме того, в учреждениях нового типа появится гораздо больше возможностей для сотрудничества с волонтерами и некоммерческими организациями, которые возьмут на себя значительную часть заботы и общения с проживающими.



Кроме реконструкции зданий в рамках проекта «Городские дома-интернаты нового типа» создана специальная инфраструктура поддержки людей с ментальными нарушениями и их родственников, которая включает Центр компетенций, Единый координационный центр и комиссию по защите прав граждан, проживающих в городских домах-интернатах психоневрологического профиля.



Социальный дом «Москворечье», созданный в сентябре 2021 года на базе ПНИ №34, расположен по адресу: ул. Москворечье, д. 7. В нем работают 554 сотрудника. Социальные услуги в стационарной форме получают 780 человек. Все они являются инвалидами I и II групп вследствие психических расстройств. Они частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также в получении комплексной социальной и медицинской помощи.



