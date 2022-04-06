Собянин выделил 5,5 млрд руб. на организацию грузовых авиаперевозок в Москву

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6 апреля 2022, 12:13

Фото М. Денисова. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому выделил 5,5 млрд руб. грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр».



«Правительство Москвы выделило из резервного фонда первый транш финансирования в объеме 5,5 млрд руб. на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании «Волга-Днепр» - крупнейшего грузового авиаперевозчика России. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и авиакомпанией «Волга-Днепр» было подписано 1 апреля 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В соответствии с соглашением, правительство Москвы выступит заказчиком, а компания «Волга-Днепр» оператором регулярных грузовых авиаперевозок между российской столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай (в том числе Гонконг), Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан, Вьетнам и другие.



Кроме того, совместно с правительством РФ городские власти окажут содействие в оперативном получении необходимых разрешений на международные перелеты и таможенном оформлении грузов.



«До конца 2022 года планируется доставка самолетами «Волга-Днепр» в Москву порядка 20 тыс. тонн критически важных грузов, включая лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, продукты питания, продукцию в сфере информационных технологий и связи, товары народного потребления, а также оборудование и комплектующие для московских предприятий. Общий объем транспортного заказа со стороны городских властей составит порядка 9,5 млрд руб.», - сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что услугами перевозчика смогут воспользоваться любые компании, нуждающиеся в оперативной доставке грузов в столицу.



«Благодаря московскому заказу авиакомпания «Волга-Днепр», эксплуатирующая более 70% парка российских грузовых гражданских самолетов, сможет продолжить свою деятельность, реализовать планы модернизации авиапарка и сохранить трудовой коллектив, насчитывающий свыше 3 тыс. профессиональных российских пилотов, инженеров и других высококвалифицированных сотрудников по всей стране», - добавили в пресс-службе.



В тексте подчеркивается, что организация регулярных грузовых перевозок в аэропорты Московского авиационного узла позволит восстановить функционирование логистических цепочек, нарушенных в результате введения санкций.



