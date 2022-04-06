Ситуация с утечками данных россиян ухудшается с каждым годом

Аргументы Недели → Общество 13+

6 апреля 2022, 11:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Аналитики из IT-компании Oberon сообщают, что с каждым годом растёт число подтверждённых случаев мошенничества в интернете, а также утечек персональных данных россиян. И в среднем рост таких случаев фиксируется на 20%. Иногда эти данные выкладываются на специально созданных сайтах. Блокировка подобных ресурсов занимает у представителей власти определённое время и происходит далеко не сразу. В целом, ситуация с киберпреступностью ухудшилась, благодаря прошедшей пандемии. У злоумышленников стало больше времени на разработку уникальных систем взлома и различного рода сетевых преступлений.

Эксперт из НИИ ВШЭ Михаил Журавлёв подтверждает выводы аналитиков об ухудшающейся обстановке с киберпреступностью. Ещё осложняет то, что с развитием цифровых технологий люди стали больше оставлять «следов» в сети. Поэтому и данные могут «утечь» с ошеломляющей скоростью. Эксперт посоветовал людям не пытаться найти себя на базах злоумышленников с помощью инициалов и номера телефона. Таким образом, это может стать своеобразное верификацией данных для мошенников, которые несомненно воспользуются ими в своих целях. Так или иначе, а выкладывание персональных данных граждан без их согласия – это грубое нарушение закона.

Если данные всё же опубликованы, и причём без законных оснований, то инициаторы всего этого рискуют понести суровое наказание. Лучшим способом будет обращение напрямую к владельцам сайта. При этом, можно ссылаться на закон «О Персональных данных». Ответственность за эти действия предусмотрена ст.13.11 Кодексом об административных правонарушениях. Одновременно Михаил Журавлёв советует написать операторам поисковиков с просьбой удаления из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно были размещены персональные данные. Такая обязанность операторов предусмотрена ст.10.3 ФЗ N 149-ФЗ.

Также следует запомнить, что если данные были получены путём взлома электронной почты или аккаунта в соцсетях, то это уже уголовное преступление, которым занимается Следственный Комитет РФ.