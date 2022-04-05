В России могут отменить НДС для печатной продукции

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5 апреля 2022, 23:25

Фото: pixabay.com

Россиянам хотят отменить НДС для книжной и другой печатной продукции. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает «АБН».

Лантратова считает, что книги и учебники намного подорожали за последнее время. В 2022 году печатные издания подскочили в цене на 20%. Поэтому принято решение поддержать книжный рынок, и, следовательно, отменить НДС.

«В мой адрес поступило обращение руководителя проекта «Диалоги/Диалоги», основателя подросткового издательства «Бук бук» Дмитрия Назарова с предложением об отмене НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания», – объяснила депутат.

Из-за повышения себестоимости книг и учебников, издатели вынуждены сокращать тирах продукции. Стоит отметить, что за последние десять лет средний тираж книги сократился на целых 40%. Лантратова также предполагает, что цены на книги поднимутся из-за скачков на рынке бумаги и риска дефицита.