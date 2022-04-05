Экономист Твердохлеб рассказал, почему банки отказывают в предоставлении кредитных каникул

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5 апреля 2022, 23:09

Фото: pixabay.com

Банки в России начали отказывать заявлениям на предоставление кредитных каникул. Доктор экономических наук Юрий Твердохлеб назвал «АБН» причины этих отказов.

В начале марта в России принят закон о предоставлении банками кредитных каникул заемщикам, которые потеряли большую сумму своего ежемесячного дохода или же лишились его источника. Это закон приняли, чтобы поддержать граждан и сектора МСП в сложившейся экономической ситуации.

Но практически за месяц с момента вступления документа в силу банки одобрили только 50% запросов на льготы. Но и этот результат можно считать высоким, по мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрия Твердохлеба.

«Есть определенные критерии, по которым банки могут предоставлять заемщикам кредитные каникулы. То, что банки удовлетворяют половину заявок, говорит о лояльности этих критериев, а также о готовности банков пойти на соответствующие послабления по корректировке исполнения кредитных обязательств», – объясняет экономист.

Однако послабления не должны быть глобальными. Существуют определённые критерии, чтобы предоставить кредитные каникулы и осуществить реструктуризацию задолженностей.

«Речь может идти о снижении реальных доходов в пороговом значении, может быть связано с потерей источника дохода, увольнением и другими событиями. Банки действуют на основании этих критериев», – отмечает Юрий Твердохлеб.

Не каждое заявление на получение кредитных каникул может быть удовлетворено. Отказать могут по причине отсутствия оснований для предоставления льгот.

Если же заявления соответствуют критериям, а банки всё равно отказали в предоставлении кредитных каникул, то тогда, возможно, обнаружено нарушение регламентов Центробанка, а также федерального законодательства.

«Часто граждане подают заявки на подобные льготы, преследуя цели снизить свою налоговую нагрузку. Я не думаю, что ситуация у всех резко ухудшилась, стала безвыходной и вынудила подаваться на получение кредитных каникул», – предполагает эксперт.

Воспользоваться кредитными каникулами можно по ипотечному кредиту, автокредитам и кредитным картам. Подать заявление нужно до 30 сентября, отсрочка будет предоставляться на срок до полугода.