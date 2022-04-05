Краснодарской фирме «Гравитон» вновь отказали в возмещении ущерба на 5,4 млрд рублей

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5 апреля 2022, 21:48

В конце марта суд вновь отказал краснодарскому ООО «Фирма «Гравитон» в споре, длящемся уже несколько лет, о возмещении ущерба на 5,4 млрд рублей. Данный ущерб, по мнению истца, был нанесен действиями бывшего гендиректора компании Александра Ярчука. Сейчас миллиардер проживает за границей.

В компании утверждают, что убытки стали следствием ряда действий, имевших место во время руководства Ярчука «Гравитоном». Как ранее писал «Коммерсантъ», ФНС предъявляла фирме претензии в уклонении от налогов и проведении фиктивных закупок при выполнении контракта с Туапсинским НПЗ.

При этом экс-гендиректор не понес наказания, уголовное дело в отношении него за неуплату налогов было прекращено, после того, как из бюджета компании были погашены 2 млрд рублей доначисленных налогов, пеней и штрафов. Также в ноябре 2021 года было закрыто ранее открытое дело о банкротстве, по которому кредиторы требовали от Ярчука 5,58 млрд рублей.

Снятию с него всех уголовных преследований способствовало и то, что ему удалось попасть в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда заносят бизнесменов, которые готовы работать на экономику России по возвращению. Однако невольно возникают сомнения в том, что сам Ярчук рассматривал вопрос о реальном возвращении в Россию.

Также бизнесмен добился прекращения возбужденного в отношении него дела о мошенничестве. Ярчука обвиняли в выводе со счетов фирмы 2,5 млн евро. Как ранее писал «Интерфакс» по версии следствия деньги выводились через договор на условиях авансирования о покупке техники у голландской компании Andre Funk Werksvertretung Battels. Здесь действовала схема так называемого «положительного баланса», фирме перевели 6,7 млн евро, из которых 2,5 млн евро были переплатой. Учредитель Andre Funk Werksvertretung Battels Андре Функ утверждал, что эту переплату Ярчук якобы распорядился перевести на счета связанных с ним компаний, пишет «Интерфакс». В частности, как утверждает господин Функ, 1,725 млн евро направили MHM Abbund Zentrum OELDE GmbH, 325 тыс. евро перевели в пользу компании MHM Verwaltungs-und Verpachtungs GmbH. Еще 152,3 тыс. евро в качестве займа остались у Andre Funk Werksvertretung Battels. В дальнейшем по версии Функа Ярчук отдал компаниям распоряжение возвратить деньги на его расчетный счет.

По данным источников, проведенная в рамках уголовного дела в декабре 2019 года по оригинальным документам судебная почерковедческая экспертиза якобы показала, что подписи на распоряжениях о переводе средств принадлежат Ярчуку. Потом назначили нового следователя, который в октябре 2020 года постановил провести новую экспертизу в ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции по ксерокопиям. Результат был противоположным. Примечательно, что возглавлял ее в тот период Геннадий Кутузов, который сейчас проходит по делу о выдаче ложных экспертных заключений, пишет «Коммерсанть».

Журналисты связывают удачу Ярчука в судебных инстанциях с его связями со сбежавшим за границу экс-директором Туапсинского НПЗ Андреем Вотиновым. При этом он пользовался услугами адвоката Ильи Новикова, среди клиентов которого экс-президент Украины Петр Порошенко.

По данным РБК, Ярчук инициировал уголовное преследование нового руководителя ООО «Фирма «Гравитон» Льва Курбацкого. Претензии были связаны со сделкой по закрытию долгов компании. Дело развалилось после передачи в суд. Судья выявил ряд недостатков и вернул дело на доследование. Представителем Ярчука в данном деле выступал Илья Новиков, отмечает «Коммерсантъ».

Председатель АО «Кубаньторгбанка» Андрей Плюшко и вовсе подозревает, что Ярчук мог быть причастен к угрозам убийством, которые ему поступали после отказа в выводе со счетов вкладчиков 1,2 млрд рублей.

Данные «операции» далеко не единственные сомнительные эпизоды в коммерческой деятельности Ярчука. По данным системы «Спарк – Интерфакс» в общей сложности он фигурировал в качестве руководителя или соучредителя в двух десятках компаний различных видов деятельности. При этом часть из них проходила через административные и арбитражные дела, не обходилось и без банкротств, на наш взгляд, выглядящих подозрительно. Так или иначе, результаты этой экономической деятельности очевидны – господин Ярчук уже который год безбедно живет в Австрии, куда он «отбыл» в 2015 году, когда его сомнительными схемами заинтересовались правоохранительные структуры.