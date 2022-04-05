Латвийский преподаватель Сандис Шрадерс считает, что русские всегда завидовали латышам

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 апреля 2022, 21:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Удивительно, как за короткий срок люди могут меняться: казалось бы, рядом с тобой милый, дружелюбный человек. Но возникла сложная или страшная ситуация, и ты видишь, что этот милый человек готов «изничтожить» тебя, хотя ты лично ничего плохого ему не сделал…

Я говорю о сегодняшней Латвии. Той Латвии, которая «показала» себя в период спецоперации на Украине.

Возьмем латвийские СМИ, интервью политиков, политологов, экс-президентов, военных, преподавателей…

В Латвии сейчас четкие правительственные, видимо, установки – негатив в отношении русских в мире, унижение личности, оскорбление памяти тех, кто уничтожил нацизм в ВОВ, но главное – русские не должны существовать.

Открываю сегодня очередное СМИ и читаю интервью латвийского преподавателя и исследователя Балтийского колледжа обороны Сандиса Шрадерса, который заявляет:

«Русские с советских времен видели, что латыши лучше их. Они приехали сюда в первые годы Советского Союза, увидели, что у нас удобства находятся в доме, мы носим часы на ремешке, мы ходим на работу, у нас чистота и порядок, потому что мы лучше».

Вдумайтесь, это говорит, как он себя позиционирует, образованный и интеллигентный человек! Оказывается, русские завидуют всю жизнь латышам, потому что они в уборную в доме ходят, часы на ремешке носят… Как вам такое «безумие»? А г-н Шрадерс, видимо, в это и верит – убедил себя и выдает желаемое за действительное! Как можно комментировать подобное? Несомненно, г-н Шрадерс забыл, что, например, немцы обучили латышей «премудростям жизненного обихода». Например, как носить обувь, как пользоваться столовыми приборами, читать и т. д. Ну, откройте же интернет, посмотрите фильмы, которые рассказывают о жизни латышей в старину… А кем была основана Рига? Епископом Альбертом (такое есть упоминание в исторических документах), кстати, немец… А в каком году Латвия стала независимой как официальная Республика Латвия? В 1919 году, а подписал декрет о независимости Ульянов-Ленин.

Говорить бесполезно – ненависть переполняет некоторых националистически настроенных латышей! Ненависть и ущербность… Будьте реалистами: в Англии правили Тюдоры, во Франции – Бурбоны, в России – Романовы, есть еще и Медичи и т. д. А назовите мне царя-государя-императора-короля, который был бы латыш и правил бы в Латвии (современное название)? Припомните? У меня, увы, не получается… Да и сами титульные не могут назвать своего (по крови) правителя, а вот имея независимость, которую в 90-х им помогли заиметь те же русские, с удовольствием отыгрываются на них.

«Часы на ремешке и уборная в доме» - цветочки по сравнению со статьей латвийского публициста Элиты Вейдемане.

Дама интересного возраста написала статью и, конечно, латышские СМИ с удовольствием ее опубликовали. Статья называется – «Можете лить слезы, вам не удастся этой весной поползать на коленях перед этим каменным мусором 9 мая». Понимаю, с точки зрения журналистики, название – ни в какие рамки! Но для титульных, что главное – суть, которая оскорбляет русских! Я не могу даже процитировать статью, потому как в приличных и профессиональных СМИ такие слова, «раздутие» межнациональной розни, «аккуратненькие» призывы к «истреблению» русских – неприемлемы. Но это Латвия! Маленькая страна, практически нищая, имеющая заморских правителей, где продано уже все иностранцам – земли, дома, леса, озера, бренды, например, конфетная фабрика «Лайма», «Латвияс Бальзамс», хочет казаться значимой. А как? Только такими разговорами.

И подобные статьи в огромном количестве каждый день появляются в латышских СМИ. Народ просто стравливают друг с другом – латышей и русских. Скажу более четко, цель правящих националистов – «согнуть» русских Латвии, заставить их отказаться от своих корней, от предков и вместе с ними маршировать в честь легионеров СС, приносить клятву Гитлеру и кричать у памятника Милды – «хайль»! К этому все и идет.

Сегодня я получила письмо от своего коллеги и доброго приятеля Александра Дюпина (главы пресс-службы ЛДПР). Саша прочитал мои статьи и хорошо понял, что сейчас происходит в Латвии: он написал мне – «Таня, жуткие вещи у вас происходят». Да, я согласна.

Но самое страшное, ужасное, жуткое то, что все эти «писаки», политологи, депутаты в большинстве своем просто «прикрываются» ситуацией на Украине. Для националистов Латвии настал «удобный» момент, чтобы поквитаться с русскоязычными.

Так и хочется крикнуть: «Господа, правители латышские, прекратите прикрываться страшной ситуацией, которая имеет место быть! Лучше объедините свой народ, национальности. Прекратите травить. Ведь наступит обязательно момент, когда бумеранг прилетит вам прямо в лоб! Потому как с бумерангом договориться нельзя!»

Еще интересный момент «игры» с русскоязычными от правительства Латвии: намедни министр обороны Латвии Артис Пабрикс вышел с «предложением» к русским: «Я протягиваю вам руку! Вы должны сделать выбор – с Россией или со свободной Латвией».

Это как понимать? Нужно перестать быть русским? Нужно вытянуться в струну и кричать «Хайль»? Позвольте, но именно члены правительства Латвии возлагают цветы латышским легионерам СС! Лично некоторые депутаты Сейма открыто, публично заявляют, что те, кто освободил мир от коричневой чумы – военные преступники! Именно правительство Латвии лишило многих русскоязычных права голосовать, работать в государственных структурах, иметь гражданство. Так о какой «руке» идет речь? Много, много русскоязычных работали, трудились на благо Латвии, прославляли свою страну и их просто забыли… Правительство Латвии безобразно относится к своим же латышам, лишая многих работы, загоняя в нищету. Нет, правительство Латвии не думает о своих, не бывает благодарным, может предать в любую минуту. Что у латышей, что у русскоязычных нет уверенности в завтрашнем дне…

Я когда-то была в моем любимом городе Санкт-Петербурге и зашла на Карповку, там монастырь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Наткнулась на изречения доброго батюшки…

Вот одно из них:

«Русский человек должен благодарить Бога за то, что он русский».

Я тогда не поняла всю глубину этих слов… Сейчас понимаю! Когда стали в мире травить всех русских, независимо от их взглядов, мнения, желаний…

Но русский человек выстоит!

Пожалуйста, запомните слова Иоанна Кронштадтского!