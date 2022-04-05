Врачи советуют принимать рассасывающие конфеты против «послековидного» кашля

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5 апреля 2022, 20:43 Александр Крохмаль, Журналист

Коронавирус часто приводит к остаточным явлениям, многие из которых мешают жить.

Одно из таких явлений – это долгий сухой кашель, который может продолжаться месяцами. Особенно часто такой кашель проявляется у тех, кто переболел «омикроном». Впрочем, и у других форм коронавируса тоже были схожие остаточные явления. Кашель может возникать в самых неподходящих местах, а также в ночное время, что плохо действует на психику. Врачи советуют тем, кто уже устал от «постковидного» кашля принимать специальные рассасывающие конфеты или таблетки. Это способствует избавлению от данного симптома. А ещё рекомендуется больше пить. Обильное питьё помогает оправиться от недуга с таким же темпом.

Затяжной кашель происходит вовсе не от мокроты и её застаивания, как думают многие экс-больные. Доцент из МГМСУ, пульмонолог Александра Пальман, уверен, что кашель возникает как раз из-за того, что мокроты нет. Эти симптомы, по его мнению, можно подавить с помощью классических противокашлевых препаратов и комбинирования их с бронхорасширяющими. Также эксперты советуют не заниматься самолечением и при обнаружении затяжного кашля обращаться к докторам. Необходимые лекарства должны прописывать только профессионалы.