В Московской области диспансеризация спасла жизнь мужчине

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5 апреля 2022, 20:04

Фото: pixabay.com

Пожилого мужчину спасла диспансеризация, которую он проходил в Раменской больнице. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Мужчина пришёл в поликлинику, сопровождая свою женщину. Он решил также пройти обследование и сдал анализ крови на ПСА – простатический специфический антиген. Уровень онкомаркера в крови оказался повышен. Это потребовало дополнительного обследования.



Специалисты обнаружили рак простаты. Мужчину оперативно госпитализировали в урологическое отделение. Урологи-хирурги удалили предстательную железу, пораженную опухолью. «Подобные операции, выполняемые лапароскопическим доступом - через маленькие проколы, являются технически сложными, требуют особого уровня подготовки врача и современного оснащения операционной. В нашей больнице все условия для этого обеспечены»,-поделился заведующий урологическим отделением Раменской больницы Мерген Борисов.



Уже на вторые сутки пациент самостоятельно передвигался по отделению. Спустя неделю он чувствует себя бодро и постепенно готовится к выписке.