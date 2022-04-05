В Подмосковье ветераны получат выплаты ко Дню Победы

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5 апреля 2022, 19:59

Фото: pixabay.com

Региональные единовременные денежные выплаты ко Дню Победы получат ветераны, проживающие в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Размер выплат составит от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей. Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по двадцать пять тысяч рублей.



Подавать заявление на получение выплат не нужно. Они поступят на счета ветеранов автоматически в начале следующего месяца.



Стоит отметить, что в Подмосковье проживают более тридцати восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.