В Подмосковье ветераны получат выплаты ко Дню Победы

Региональные единовременные денежные выплаты ко Дню Победы получат ветераны, проживающие в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Размер выплат составит от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей. Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по двадцать пять тысяч рублей.
Подавать заявление на получение выплат не нужно. Они поступят на счета ветеранов автоматически в начале следующего месяца.
Стоит отметить, что в Подмосковье проживают более тридцати восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.