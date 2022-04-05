Москва и Киев вновь провели обмен пленными

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5 апреля 2022, 16:43

Пленный в автобусе, Alexander Rekun/ Global Look Press

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Информацию сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она уточнила, что прошёл он по формуле 86 на 86 человек.

Напомним, 21 марта чиновница сообщила, что проведён первый обмен попавшими в плен солдатами между Россией и Украиной. Также она подтвердила информацию, что российских военных обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Ранее стало известно, что пленные украинские военные, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, не хотят возвращаться после освобождения в украинскую армию, сказала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.