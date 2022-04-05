Детский сад против высотки: встретимся в суде

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5 апреля 2022, 16:19 Сергей ИВАНОВ

В суде оспаривается законность выдачи разрешения на строительство высотки

Жители краснодарского микрорайона Горхутор пытаются докричаться до судов и власти: «Нам нужен детский сад, предусмотренный генпланом, а не очередная высотка!» Наша газета подробно освещает ситуацию. Публикация видеоролика о собрании граждан по адресу Агрономическая, 2/1, где компания «Монолит Строй» заливает фундамент, разошлась по различным пабликам в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

Комментаторы негодуют: «Обещали садик — построят человейник!» Между тем в Первомайском районном суде Краснодара рассматривается административный иск к Департаменту архитектуры и градостроительства о признании разрешения на строительство незаконным. Двадцать восьмого марта вынесено определение о принятии мер предварительной защиты, которое приостанавливает действие строительного разрешения до окончания рассмотрения дела по существу. Если «Монолит Строй» заморозит стройку, перестанет ли он продавать квартиры дольщикам?

Жителям краснодарского микрорайона Горхутор нужен детский сад.

Генплан — это бумажка?

Напомним: срок действия разрешения на строительство шестнадцатиэтажного дома на месте предусмотренного генпланом детсада завершился седьмого августа 2021 года. Так как застройщик не успел приступить к работам, а городской Департамент архитектуры отказывал ООО «Монолит Строй» в продлении разрешения, казалось, дело идет к улаживанию конфликта. Мало того, что в районе острая нехватка социальных учреждений, так еще и улицы подтапливает и дороги убитые. Если всё будет делаться так, как запланировано в градостроительных документах, то жизнь в районе наладится. Однако в сентябре 2021 года подоспели коррективы.

Советский районный суд удовлетворил иск физлица и компании «Монолит Строй» к профильному департаменту, указав, что препятствовать в продлении разрешения на строительство незаконно. Важно, что данное решение могло быть обжаловано административным ответчиком в месячный срок, но представители департамента этого почему-то не сделали, а, напротив, продлили разрешение на строительство многоэтажки до августа 2022 года.

Сами жители узнали об этом в тот момент, когда на площадку заехала строительная техника и возобновилось рытье котлована. В тот момент вышел материал «На месте детсада в частном секторе Краснодара может возникнуть многоэтажка». Была подробно описана ситуация, в которой оказались краснодарцы после того, как чиновникам не хватило воли, а судам объективности, чтобы встать на защиту прав местных жителей. Вместо этого они словно потакали интересам коммерсантов. Позднее на канале «Аргументы недели ЮФО» был опубликован видеоролик «Краснодарские суды действуют в ущерб градостроительной политике, поддерживая коммерсантов, который разошелся по социальным сетям, набрал тысячи просмотров и вызвал волну общественного возмущения.

«Ха, генплан — это бумажка, имеющая рекомендательный характер, а вот если серьезные дядьки за серьезный прайс договорились, то сделают как им надо, тем более суд на их стороне», — выразил мнение пользователь Антон.

«Обещали садик — построят человейник. Я не удивлен», — вторит ему Руслан.

«Нужно подать коллективную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. На время суда, экспертизы и разбирательств застройщик обязан будет приостановить застройку», — предлагает Екатерина.

«Такое ощущение, что коррупционный подход везде только крепчает. Ничего не изменяется к лучшему, а в Краснодаре только растут дорожные пробки и социальное напряжение в связи с нерациональным массовым строительством», — выражает свое мнение пользователь Виталий.

Дольщики уходят, а стройка остается.

На волне народной, общественной и даже депутатской поддержки жители микрорайона пытаются восстановить сроки и обжаловать решение Советского районного суда. При этом в Первомайском районном суде рассматривают административный иск общественного защитника Виталия Солонченко к Департаменту архитектуры и градостроительства города о признании разрешения на строительство незаконным.

Этот судебный процесс интересен тем, что застройщик внезапно стал ссылаться на якобы заключенные договоры о долевом участии в строительстве шестнадцатиэтажного монолита и суд согласился ввести в процесс в качестве заинтересованных лиц пятерых дольщиков. На заседании 31 марта представитель застройщика попросил исключить указанных граждан из числа заинтересованных лиц, поскольку с ними был расторгнут договор о долевом участии. Остается только гадать, с чем связано такое внезапное расторжение договоров, да еще и со всеми предыдущими дольщиками сразу. Может, людей оттолкнула перспектива участия в суде и дача показаний под страхом уголовной ответственности? А может, их и не было вовсе?

Взамен предыдущих дольщиков «Монолит Строй» попросил ввести в процесс двух новых участников долевого строительства, проживающих в Ставропольском крае, с которыми договор о купле-продаже был заключен в январе 2022 года. Представители административного истца предполагают, что, если ответчик каждый раз будет заявлять в суде о новых дольщиках, судебный процесс может растянуться на годы.

Разрешение на строительство приостановлено.

Однако после того как заседание было отложено на 28 апреля 2022 года, стало известно, что судья Фойгель удовлетворил ходатайство заявителя о применении мер предварительной защиты. Истец утверждал, что при выдаче разрешения на строительство не учитывалось наличие на земельном участке охранных зон газопровода и водопровода, отсутствие в нормативной доступности социальных объектов, а также нарушение требований генерального плана. Сейчас застройщик ведет работы на земельном участке на основании оспариваемого разрешения на строительство. И если суд признает данное разрешение незаконным, то объект незавершенного строительства будет представлять собой объект самовольного строительства и, как следствие, подлежать сносу. И так как исковые требования направлены на недопущение незаконного строительства, то продолжение такого строительства в период рассмотрения дела существенно ослабит целесообразность судебной защиты, особенно если к моменту рассмотрения дела незаконный объект будет уже возведен. Кроме того, раз оспариваемым решением не учитывается наличие охранных зон газопровода и водопровода, то продолжение работ может привести к аварийной ситуации.

Удовлетворяя ходатайство Солонченко, суд отметил, что «меры, о принятии которых просит административный истец, по мнению суда, являются обоснованными и соразмерными заявленным требованиям, так как могут способствовать сохранению существующего положения между сторонами до вынесения окончательного судебного акта».

«Кроме того, принятие мер предварительной защиты, о которых просит административный истец, будет способствовать защите прав неограниченного числа лиц, которые могут заключать договоры о купле-продаже квартир, не зная о судебных тяжбах», — говорится в определении Первомайского районного суда.

Интересно, спасет ли это судебное определение потенциальных покупателей от участи обманутых дольщиков? И если в данный момент стройка на Агрономической, 2/1, приостановлена, могут ли жители Горхутора рассчитывать на поддержку администрации города?

Наша редакция направила запросы в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, Департамент архитектуры и градостроительства города, городской Департамент строительства, прокуратуру и полицию в надежде, что все эти структуры обратят внимание на ситуацию и дадут ей взвешенную правовую оценку. На наш взгляд, строительство очередной многоэтажки мешает развитию города и противоречит градостроительной политике. Кроме того, на сегодняшний день не видна принципиальная позиция судов по защите прав граждан. Между тем в конечном счете именно решения судов противоречат декларируемой властями политике, призванной защитить горожан от опостылевшей всем точечной застройки. Получается парадоксальная ситуация: одна ветвь власти препятствует другой стоять на страже интересов людей?

Мы будем следить за ситуацией. Надеемся, она прояснится, когда мы получим ответы от указанных выше государственных структур.