Правительство решает вопрос убыли населения и безработицы

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5 апреля 2022, 13:27

Депутаты Госдумы во время ежегодного отчёта правительства 7 апреля 2022 года обсудят две важные темы - это убыль населения в 1 млн человек в прошлом году и риски появления безработицы.



РАНХиГС прогнозирует, что уже к лету предприятия столкнуться с сокращением штатов и экономией на кадрах. В ответ на эти вызовы времени правительство готовит антикризисные меры.



Академик РАН Абел Аганбегян в своей статье сообщает, что «за 30 лет новой России численность населения страны (без Крыма) сократилась на 4 млн человек к 2022 году и продолжит сокращаться в ближайшие пять лет еще на 2–3 млн человек. Кроме того, из России выехало в другие страны около 7 млн человек». По мнению учёного, стране срочно нужен прирост населения, увеличение рождаемости над смертностью. Эти показатели были успешно реализованы в первые годы нацпроекта «Демография», но пандемия коронавируса перечеркнула достигнутые результаты. Поэтому стране нужны радикальные меры по улучшению уровня жизни. Для этого нужно срочно преодолеть стагнация, которая может привести к рецессии. В качестве панацеи академик прописывает инвестиции с мультипликативным эффектом, проведение структурных реформ, снижение налогового бремени.



Правительство выделило 39 млрд рублей на стабилизацию рынка труда, в том числе на переобучение, создание временных рабочих мест. Поскольку нынешний кризис носит не рыночный характер, правительству потребуются ручные механизмы стабилизации ситуации.