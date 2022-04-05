Виталий Милонов предложил вернуть систему высшего образования в России

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5 апреля 2022, 09:22

Виталий Милонов, Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Вернуть традиционную систему высшего образования в России - специалитет - предлагает Виталий Милонов, депутат Государственной думы. Милонов рассказал о спорах в нашей стране по поводу правильности и эффективности существования Болонской системы образования.

Болонская система - это бакалавриат и магистратура. Если студент учится в России по этой системе, у него есть право продолжать образование в университетах стран Евросоюза. Милонов уверен, что некоторые профессии можно освоить только при классическом пятилетнем обучении — специалитете.

Депутат отметил, что многие эксперты подвергают критике отсутствие реализации принципов международного сотрудничества между российскими и западными вузами. Парламентарий также назвал большой проблемой признание за рубежом дипломов российских университетов.

Депутат Госдумы обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и попросил "рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", — сообщает RT.