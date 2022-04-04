В Московской области остановили неправильное обращение с отходами

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2022, 23:18

Фото: pixabay.com

Инспекторы эконадзора обнаружили и остановили нарушения правил обращения с отходами в Ленинском, Одинцовском округах и в округе Щелково, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области стало известно, что в трёх округах сотрудники ведомства смогли выявить виновников. В Одинцовском округе, в районе 45 километра Минского шоссе, был обнаружен ангар. Там нарушители незаконно сжигались отходы.

В городском округе Щелково инспекторы эконадзора вместе с сотрудниками местного управления полиции остановили незаконную свалку, которую обнаружили в деревне Моносеево. Там же изъяли самосвал и экскаватор, а также устанавливают ущерб, нанесённые земле.

Кроме этого, сотрудники ведомства выявили ещё одну незаконную свалку. Она находилась недалеко от деревни Горки Ленинские Ленинского округа. Глава эконадзора Тихон Фирсов отметил, что виновники быстро убрали весь мусор и привели в порядок земельный участок.