Глава ведомства Екатерина Зиновьева сообщила о растущем интересе на землю у предпринимателей

Предприниматели скопом стали искать помощь у специальных ведомств, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
За консультациями и поддержкой обратилось около 6400 предпринимателей, в связи с чем, горячая линия для помощи в бизнесе стала круглосуточной услугой. И на данный момент, 86% обращений уже улажены.
С мерами поддержки связаны 72% просьб. Глава ведомства Екатерина Зиновьева подметила, что больше всего предпринимателей интересует программа получения земли в аренду за 1 рубль и льготное кредитование.
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