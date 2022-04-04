Глава ведомства Екатерина Зиновьева сообщила о растущем интересе на землю у предпринимателей

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2022, 22:24

Фото: pixabay.com

Предприниматели скопом стали искать помощь у специальных ведомств, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».



За консультациями и поддержкой обратилось около 6400 предпринимателей, в связи с чем, горячая линия для помощи в бизнесе стала круглосуточной услугой. И на данный момент, 86% обращений уже улажены.



С мерами поддержки связаны 72% просьб. Глава ведомства Екатерина Зиновьева подметила, что больше всего предпринимателей интересует программа получения земли в аренду за 1 рубль и льготное кредитование.