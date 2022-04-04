Эксперт Каратай рассказала о полезном свойстве ревеня

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4 апреля 2022, 19:59

Фото: pixabay.com

Как пишут "Народные Новости", с отсылкой на издание Türkiye, турецкий кардиолог Джанан Каратай рассказала, что употребление ревеня помогает нормализовать давление и уровень сахара в организме.

Врач назвала ревень самым ценным продуктом питания. Данное растение очень полезно для щитовидной железы, печени, а также для мыслительных процессов человека.

«Залейте яйцом, и получится самое здоровое в мире блюдо. К тому же растение богато антиоксидантами и витаминами, в том числе витамином С», — сказала Каратай.

Также ученые называют брокколи одним из самых полезных овощей. Данный вид капусты содержит сульфорафан, который защищает организм от распространения раковых клеток и замедляет процесс старения.