Семья бывшего замначальника управления ГИБДД лишилась 22 объектов недвижимости

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4 апреля 2022, 19:21 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По решению суда у семьи бывшего замглавы воронежской ГИБДД Игоря Качкина конфисковано имущество стоимостью более 50 млн руб. Речь идет о 22 объектах недвижимости, приобретенных на неустановленные доходы.



Семья Качкина лишилась почти 11 тыс. кв. м земли, более 600 кв. м нежилой недвижимости, в том числе двух парковочных мест, а также девяти квартир общей площадью 638,5 кв. м. С бывшего полицейского также взыскано почти 6 млн руб., оплаченных им по договорам долевого участия еще на четыре квартиры.



По итогам проверки расходов, проведенной сотрудниками регионального ГУ МВД, было установлено, что родители экс-полицейского владеют 31 объектом недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн руб., а сам замначальника ГИБДД принимал участие в заключении семи сделок на покупку различных объектов за 23,3 млн руб.



По мнению надзорного органа, на имевшиеся официальные доходы семья не могла купить большинство объектов. Во время проверки два продавца квартир заявили, что полицейский лично передавал им наличные.



Мать бывшего полицейского Нина Качкина утверждала, что все объекты семья приобрела законно. Ее супруг владел пунктом техосмотра и автомойкой. Кроме того, они имели доход от продажи наследства.



В свою очередь, прокуратура подсчитала, что родители Игоря Качкина должны были с 1993 года каждые пять лет получать по 10 млн руб. дохода без учета трат на питание, одежду и коммунальные платежи. При этом оказалось, что с 2013 по 2018 год официальный доход семьи составил 15,5 млн руб., но за этот же период она приобрела недвижимость на 53,4 млн руб.



В прошлом году региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило против Игоря Качкина уголовное дело о покушении на дачу взятки в крупном размере. По версии следствия, он предложил коллеге 30 тыс. руб. за то, чтобы его знакомый без проблем сдал экзамен на водительские права в Воронеже. Позже в деле появился еще один такой эпизод.



Игорь Качкин признал вину, но его заключили под стражу. В январе суд отпустил экс-полицейского под запрет определенных действий. В ближайшее время уголовное дело может поступить в суд.



