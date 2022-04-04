Латвийский музыкант Каспарс Пудникс: Почему нельзя выражать поддержку русскому народу

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4 апреля 2022, 17:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Популярный латвийский музыкант Каспарс Пудникс, который славится в стране откровенными высказываниями, назвал Латвию… тоталитарным государством.

С начала спецоперации на Украине, отношение к русскоязычным Латвии стало несколько меняться: в латышских СМИ практически открыто высказывают негатив в отношении русских, некоторые депутаты парламента открыто заявляют, что те, кто участвовал в ВОВ – военные преступники, памятник Освободителям Риги от нацизма желают снести, мероприятие 9 мая около монумента в парке Победы – запретить и т.д. Совершенно ясно, что в социальных сетях нередко встречаются и нападки на русских…

Пример из социальных сетей:

«Все русские одинаковые! И если даже живут не в России… Им стоит только выпить пару рюмок водки, как в них просыпается «русский»…»

Интересно, а латыши водку не пьют? Или предпочитают называть ее, как им (в старину) было велено немецкими хозяевами – «шнапс»? Так привычнее? И кто тогда в них просыпается? Ой, «страшно» подумать… да и какой смысл?

Итак, латвийский музыкант Каспар Пудникс решил поделиться своими мыслями в социальных сетях: первый, кто «отгреб» от артиста – его коллега Ральф Эйланд, который организовал концерт у Дома Конгрессов в поддержку украинского народа:

«Мне приснился сон, что Эйланда будут судить за измену латышскому народу и разжигание ненависти. Я надеюсь, что сон сбудется», - написал музыкант.

Очень крепко досталось и тем, кто вывесил плакат с изображением президента России Владимира Путина на здании Музея медицины в Риге:

«А еще я во сне увидел, что тупое руководство Музея медицины выслано в Сибирь. За то, что разжигает ненависть между жителями Латвии. Своим дурацким плакатом напротив Посольства России. Напротив Российского Посольства в Латвии можно стоять с украинским флагом, а выражать поддержку русскому народу нельзя! В Латвии не демократия, а тоталитаризм. Что касается украинских беженцев… Можно подумать, что они сами не могут о себе позаботиться? Вот скажите мне, когда украинский народ заботился о Латвии?»

А и правда – когда?