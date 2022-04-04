Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса

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4 апреля 2022, 14:23 Источник: sobyanin.ru

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил очередной пакет мер для поддержки жителей столицы и бизнеса.



«На прошлой неделе на федеральном уровне были приняты важнейшие решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов, упрощающие критически важный импорт и решающие другие важные задачи. Со своей стороны, правительство Москвы продолжало интенсивную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы нашего города. Мы утвердили очередной пакет нормативных документов и - что гораздо важнее - начали практическую реализацию ряда ключевых мер», - говорится в сообщении.



Мэр, в частности, рассказал о принятом решении продлить на три месяца программу стимулирования вакцинации от COVID-19.



«Москвичи старше 65 лет, которые сделают прививку до 30 июня 2022 года, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тыс. руб. В этой программе уже приняли участие более 785 тыс. москвичей. И хотя сегодня ситуация с ковидом остается достаточно благополучной, врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации. Да и материальная помощь точно не будет лишней», - написал Сергей Собянин.



Он также отметил, что первого апреля по поручению президента России Владимира Путина было подписано соглашение с авиакомпанией «Волга-Днепр» о создании грузового авиамоста.



«Правительство Москвы выступит заказчиком, а «Волга-Днепр» - оператором регулярных грузовых авиаперевозок между столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам. Объем транспортного заказа составит порядка 9,5 млрд руб. До конца года планируется доставка самолетами «Волга-Днепр» порядка 20 тыс. тонн критически важных грузов, включая лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, продукты питания, оборудование в сфере информационных технологий и связи, комплектующие для московских предприятий. Грузовой авиамост позволит восстановить функционирование логистических цепочек, нарушенных в результате введения санкций», - подчеркнул мэр столицы.



По его словам, благодаря московскому заказу авиакомпания «Волга-Днепр», эксплуатирующая более 70% парка российских грузовых самолетов, сможет продолжить свою деятельность и сохранить трудовой коллектив, насчитывающий свыше 3 тыс. профессиональных пилотов, инженеров и других высококвалифицированных сотрудников.



«Соглашение - беспрецедентное. Но в нынешних условиях востребованы именно такие нестандартные и смелые решения», - добавил он.



Помимо этого, была оказана поддержка такси и каршеринга.



«Московский парк такси и каршеринга - один из крупнейших в мире. К услугам клиентов имеется 155 тыс. машин такси и порядка 30 тыс. автомобилей каршеринга. В большинстве своем это современные машины в возрасте до трех лет, в которых пассажиры чувствуют себя комфортно и безопасно. Произошло это, конечно, не само по себе. Начиная с 2012 года правительство Москвы субсидирует закупку новых машин, стимулируя перевозчиков к регулярному обновлению автопарка. А в случае каршеринга департамент транспорта просто не выдает льготные парковочные разрешения на подержанные машины. Однако в нынешних условиях нормальные механизмы обновления автопарка дали серьезный сбой. Из-за резкого роста стоимости машин, процентов по кредитам и лизинговых платежей компании могут отказаться от покупки новых машин, но при этом будут вынуждены выводить из эксплуатации старые автомобили. В результате - увеличится время подачи машин, вырастет стоимость поездок, исчезнет привычный и удобный сервис», - говорится в сообщении.



Мэр Москвы отметил, что принято решение увеличить в два раза субсидии на приобретение автомобилей такси и каршеринга.



«Дополнительные средства позволят компаниям выполнить обязательства перед банками и лизинговыми компаниями и при этом сохранить ликвидность для покрытия текущих расходов, которые тоже возросли. Кроме того, возраст автомобилей, допустимый для оформления льготных парковочных разрешений, будет увеличен с одного года до двух лет, а срок действия разрешений - с трех до четырех лет. Благодаря этому операторы каршеринга смогут сохранить порядка 13 тыс. автомобилей, которые должны были в этом году уйти с рынка. Принятые решения - только первый шаг. При необходимости реализуем и другие меры по сохранению доступности услуг такси и каршеринга для москвичей», - добавил Собянин.



По его словам, в ближайшие дни заработает вторая городская программа субсидирования процентных ставок.



«Помимо промышленных предприятий, льготные кредиты смогут получить инвесторы, реализующие проекты строительства объектов нежилого назначения. На эти цели правительство Москвы выделило еще 10 млрд руб. Мы радикально упростили порядок корректировки государственных контрактов на строительство объектов по городскому заказу. Если кратко, то теперь разрешено максимально оперативно адаптировать контрактные цены к росту стоимости строительных ресурсов. Разумеется, после тщательной проверки смет. Вместе с ранее объявленной федеральной программой льготной ипотеки наши решения помогут сохранить деловую активность и рабочие места в критически важной строительной отрасли. Банкротства и долгострои нам не нужны», - подчеркнул мэр столицы.



Он также рассказал о встречах с представителями машиностроения и компаний из сферы информационных технологий, которые прошли на прошлой неделе.



«Правительство Москвы не будет сокращать закупки оборудования и программного обеспечения для городских нужд. Только специального программного обеспечения для нужд транспорта, здравоохранения, образования и других отраслей город закупает на 25 млрд руб. ежегодно. Ранее мы с 2 до 7 млрд руб. увеличили объем программ льготного кредитования бизнеса. Значительная часть этих средств будет предназначена для ИТ-компаний. Там, где это возможно и целесообразно, будем переходить на долгосрочные контракты, позволяющие предприятиям планировать свои производственные и инвестиционные программы на годы вперед. В частности, переведем на долгосрочную основу сотрудничество с лифтостроительными заводами. Только по программе капремонта городу необходимо закупать порядка 3 тыс. новых подъемников в год», - говорится в сообщении.



Мэр столицы отметил, что экономика и социальная сфера Москвы успешно адаптируются к работе в новых реалиях.



«Наши решения помогают сделать этот процесс максимально быстрым и безболезненным», - подчеркивается в тексте.



