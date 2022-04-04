Андрей Бочкарев: Завершены основные строительные работы по реконструкции стадиона «Москвич»

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4 апреля 2022, 14:09

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столичном районе Текстильщики завершились основные строительные работы по реконструкции стадиона «Москвич».



«В районе Текстильщики завершились основные работы по реконструкции стадиона «Москвич». По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», - отметил Бочкарев.



Он уточнил, что в настоящее время готовятся документы для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



«Стадион является частью исторического спортивного кластера, сформированного еще в 60-х годах прошлого века. Сохранение такого объекта и одновременно его преобразование в новое, современное и технологичное пространство было важной и непростой задачей», - добавил заместитель мэра столицы.



Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко, отметил, что инспекторы провели на объекте 16 проверок, в том числе с привлечением специалистов из подведомственного центра экспертиз, которые выполнили комплекс всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований.



Пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщила, что в рамках реконструкции общая площадь стадиона, расположенного по адресу: Волгоградский проспект, вл. 46/15, увеличилась в пять раз - до 9,7 тыс. кв. м. После реконструкции стадион способен вместить на 20% больше зрителей на трибунах (до 4,2 тыс. человек), отдельно предусмотрено 44 места для маломобильных граждан.



«От непогоды болельщиков теперь будет защищать большой зеркальный навес, а здание стадиона украсила ночная архитектурная подсветка», - добавили в пресс-службе.



Отмечается, что в подтрибунном пространстве разместились помещения для спортсменов, тренеров и судей, а также стрелковая галерея. Для журналистов организован пресс-центр с залом для конференций, телевизионной и радиостудиями, комментаторскими кабинами. Рядом со стадионом расположена парковка на 166 машиномест и два места для автобусов.



Как пояснили в пресс-службе, инфраструктура обновленного стадиона, соответствующая стандарту Российского футбольного союза для стадионов второй категории, позволяет проводить матчи с участием профессиональных футбольных команд.



