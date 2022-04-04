Комментатор Журанков: Тутберидзе не лучшая наставница в этом сезоне из-за ситуации с Валиевой и нереализованных ожиданий

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2022, 13:49 Источник: Teleprogramma.pro

Этери Тутберидзе, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Комментатор Андрей Журанков заявил, что Этери Тутберидзе не может называться лучшим тренером в этом сезоне в фигурном катании, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Журанков объясняет такую оценку Тутберидзе тем, что «тренер должен все учитывать». Камила Валиева всего лишь 15-летняя девочка. По мнению комментатора, в том, что случилось с воспитанницей Тутберидзе Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине, есть немалая ответственность тренерского штаба.

Тутберидзе шла на определенный результат — три из трех в женском турнире на Олимпиаде-2022.

Как отметил комментатор, для нее женщины — главный вид, а выиграть все три личных медали не удалось.

В Пекине Камила Валиева заняла первое место в командном турнире. После инцидента она в личных соревнованиях выступила неудачно и стала только четвертой.

Анна Щербакова завоевала золото, Саша Трусова - серебро. Обе воспитанницы Тутберидзе.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что тренеры Камилы Валиевой холодно встретили фигуристку после выступления и не оказали ей нужной поддержки, в том числе и Этери Тутберидзе.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Этери Георгиевну Тутберидзе гениальным тренером. Он знает, что работу тренера нужно оценивать по результатам. Ягудин напомнил, что ее воспитанницы Алина Загитова, Женя Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова — чемпионы и призеры Олимпийских игр.