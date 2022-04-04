При проверке южноуральских пунктов металлолома нашли люки, заборы и куски машин

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

4 апреля 2022, 12:08 Анна Семенова

Нередко воришки тащат с городских улиц чугунные люки, чтобы потом сдать их в металллолом. Фото: сайт бесплатных иллюстра

475 нелегальных «приемников» закрыли.

Нелегальные пункты приема металлолома нередко попадают в сводки, ведь туда сдают краденные канализационные люки с городских дорог, срезанный кабель и прочее.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков дал поручение проверить и закрыть все нелегальные точки подобного рода. Полицейские провели проверки и пресекли деятельность 475 пунктов, где принимали лом черных и цветных металлов. 330 «бизнесменов» были привлечены к ответственности.

В данных «конторах» нашлись: медный кабель в ассортименте, чугунные люки, металлическая посуда, куски железного забора и даже элементы кузова автомобиля. Все это имущество было похищено.