При проверке южноуральских пунктов металлолома нашли люки, заборы и куски машин

475 нелегальных «приемников» закрыли.
Нелегальные пункты приема металлолома нередко попадают в сводки, ведь туда сдают краденные канализационные люки с городских дорог, срезанный кабель и прочее.
Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков дал поручение проверить и закрыть все нелегальные точки подобного рода. Полицейские провели проверки и пресекли деятельность 475 пунктов, где принимали лом черных и цветных металлов. 330 «бизнесменов» были привлечены к ответственности.
В данных «конторах» нашлись: медный кабель в ассортименте, чугунные люки, металлическая посуда, куски железного забора и даже элементы кузова автомобиля. Все это имущество было похищено.