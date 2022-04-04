Газовый патриотизм и битва за YouTube. Резонансные новости недели

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4 апреля 2022, 11:30

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Велика страна Нигерия, но Россия лучше



Одновременно с сокращением активности российской армии на киевском и черниговском направлениях в ходе военной «спецоперации» на Украине, президент РФ Владимир Путин решил поднажать на экономические рычаги. Он подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами за рубли. Таким решением Путин смог вызвать настоящий восторг у ведущих ток-шоу на российском ТВ, но никак не у «наших западных партнёров». Не многие из европейцев когда-либо ожидали такого поворота событий.



Чуть ранее общественность обескуражил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху, сообщив, что его страна готова предоставить газ Европе без всяких дополнительных условий.



«Нигерия не против продавать газ любой стране, которая захочет его купить, без какой-то дискриминации. Так что пусть они решают, какую альтернативу избрать», - заявил нигериец.



Известно, что по запасам газа Нигерия занимает первое место в Африке, так что смешного в этом смысле здесь мало. Помимо этого, Евросоюз еще в начале февраля, опережая известные события, сообщал о возможных переговорах с африканской страной о расширении поставок в Европу. Но дьявол, как мы знаем, кроется в деталях…



Нигерия является одним из лидеров по продажам сжиженного природного газа (СПГ). Новые «рублевые» правила, утвержденные Путиным, не распространяются на поставки СПГ. Россия в основном зарабатывает на экспорте «национального достояния» по трубопроводам. Причем запасов газа у африканской страны намного меньше, чем у России. На долю РФ приходится почти четверть всех доказанных запасов природного газа в мире – 48, 9 (млрд м³). В Нигерии этот показатель равен 5,7 млрд м³.



Тем временем оказалось, что «недружественные» страны все же смогут оплачивать российский газ валютой, но для этого покупателям придется открыть аж два счета в Газпромбанке. После перевода евро или долларов на валютный счет, банк будет продавать их на Московской бирже и зачислять полученные рубли уже на рублевый счет иностранцев.



Новый механизм расчетов за природный газ введен в действие с 1 апреля. Причем, как мы понимаем, это не стало шуткой.





Российская экономика зависела от инвестиций «недружественных» стран на 75%!



Именно к такому выводу пришли аналитики ИК «Локо-Инвест». По данным экспертов, до начала событий на Украине ставшие уже теперь «недружественными» для России страны вложили в ее экономику больше всего средств. При этом сейчас, когда по большому счету все проекты приостановлены, даже три крупнейшие нефтегазовые компании дружественного нам Китая - Sinopec, China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corp (CNOOC) - отказались инвестировать в Россию.



По итогам 2021 года, накопленный объем вложений «недружественных» стран в РФ достиг 379 млрд долларов. Они обеспечивали 50% ВВП страны и 40% рабочих мест. На них приходились 55% всего высокотехнологичного импорта в Россию и 40% вложений в развитие науки и современных технологий. Каким образом Россия теперь будет заполнять эти опустевшие ниши, большой вопрос.





Зачем нам YouTube? У нас есть Первый канал



Министерство образования и науки РФ призвало российские вузы перенести свои видеоматериалы с платформы YouTube на VK и Rutubе. Согласно обращению ведомства, сделать это необходимо до 4 апреля 2022 года. Отметим, что Rutubе является российским видеосервисом, а должность генерального директора VK (соцсеть «ВКонтакте») занимает Владимир Кириенко – сын первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.



Напомним также, что владельцем видеохостинга YouTube является корпорация Google. На днях Роскомнадзор «призвал» Google «незамедлительно прекратить какие-либо ограничения» на YouTube в отношении СМИ РФ и российских ресурсов.



Одним из последних пострадавших от действий иностранного видеохостинга стал глава Крыма Сергей Аксёнов: YouTube заблокировал его канал. После этого происшествия глава Крыма обратился к Роскомнадзору с призывом запретить заграничный ресурс «на территории Российской Федерации». Действительно, если в YouTube нет Сергея Аксёнова, зачем он вообще россиянам нужен?



