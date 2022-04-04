Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая из крупнокалиберных минометов

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4 апреля 2022, 09:44

Украинские войска в понедельник утром обстреляли населенный пункт Ясиноватая на территории Донецкой народной республики.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики выпустили по Ясиноватой несколько снарядов из крупнокалиберных минометов.

По информации СЦКК, около восьми часов утра зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая. Выпущено три мины калибра 120 миллиметров.