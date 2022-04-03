В России всерьёз начали бороться с проблемой ожирения большого числа граждан

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3 апреля 2022, 20:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Врачи заявляют, что на сегодняшний день около 40 млн россиян страдают от избыточного веса. Более того, отмечено увеличение распространения ожирения среди детей. Ожирение приводит к тяжёлым проблемам со здоровьем, а в худшем случае - к инвалидности. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему, Минздрав РФ организовал специальную Школу для лечения данного недуга. Аналогичные занятия будут проводиться в эндокринологических центрах не только в Москве, но и в более 25 регионах страны.

Директор НМИЦ эндокринологии и член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева обеспокоена частым явлением ожирения среди взрослых и детей. Но всё же, она отмечает и позитивные сдвиги. Согласно проведенному исследованию 2021 года «Здоровое питание», на фоне коронавирусного всплеска 30% населения стали более внимательно относиться к собственному здоровью. Все эти люди заявили, что пересмотрели свой рацион и сделали его более здоровым. При этом, врачи считают, что одного желания мало. Надо ещё и действовать, и желательно эффективно.

«Нам нужна единая программа профилактики и лечения ожирения», - заявляет Наталья Мокрышева, «Нужно создавать специальные дисциплинарные центры и в регионах. Нужен комплекс мер, которые бы помогли изменению отношения врачей и всего населения к проблемам ожирения. У каждого человека по этой теме нужно формировать активную позицию». Эксперты надеются, что программа ново-созданной Школы поможет людям ещё более ответственно относиться к своему здоровью и избавит от всех дальнейших трудностей.