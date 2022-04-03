Школьников Хабаровского края научат анимации

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

3 апреля 2022, 18:00

В поселке Октябрьский Хабаровского края создана мультипликационная студия для школьников. Проект проводится в рамках развития анимационного кластера.

В студии Центра внешкольной работы «Радуга» установили специальный мультипликационный станок, фотокамеру, компьютер, телевизор и программное обеспечение для производства мультфильмов.



Как указала преподаватель студии Таисья Ефтина, ребята научатся создавать свои собственные мультфильмы в технике перекладки. Им предстоит создать марионетки, раскладывать их на столе и фотографировать перемещения этих объектов в кадре.



- Процесс очень увлекательный, ребята с удовольствием придумывают сюжеты, делают персонажей, озвучивают их. Мы будем рады, если сможем заинтересовать детей мультипликацией. Это вполне может стать профессией, - призналась эксперт.