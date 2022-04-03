В Хабаровском крае проведут конкурс «Время первых!»

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

3 апреля 2022, 18:00

Лидеры мнений среди молодежи в Хабаровском крае смогут принять участие в конкурсе «Время первых!». Таким образом в регионе освятят заслуги активных молодых людей.

Всего в конкурсе будут шесть номинаций и 29 категорий. Например, добровольчество, молодежное предпринимательство, развитие студенческого медиа, спорт, наставничество и другие.



Как уточнили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края, заявку для участия можно подать до 15 мая в АИС «Молодежь России». В июне, на День молодежи, будут подведены итоги конкурса.



Напомним, что в регионе ранее стартовал проект «Дорога молодым», в рамках которого представители молодого поколения смогли получить новые возможности для развития. Кроме того, в крае активно внедряют системы «карьерной лестницы волонтера», а также передовых практик для успешной самореализации молодежи.