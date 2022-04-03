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3 апреля 2022, 14:58

фото: pixabay.com

В Мариуполе погиб литовский режиссёр и документалист Мантас Кведаравичюс. Ему было 45 лет. Российский режиссер Виталий Манский сообщил, что Кведаравичюс умер «с камерой в руках».

В машину документалиста попала ракета. Кведаравичюса доставили в госпиталь, но спасти его не удалось.

Кведаравичюс за документальный фильм «Барзах» о пропавших без вести в Чечне получил несколько кинопремий.

В 2016 году режиссер снял картину «Мариуполис» о событиях на востоке Украины, которая также получила несколько наград.

Документалист был обладателем степени магистра культурной антропологии Оксфордского университета и докторской степени социальной антропологии Кембриджского университета. Он писал об эстетике, материальности, аффекте и читал студентам лекции по визуальной культуре, - сообщает «Говорит Москва».