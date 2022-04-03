В ДНР сообщили, что гумкоридор из Мариуполя в Бердянск действует с полуночи 3 апреля

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3 апреля 2022, 11:56 Источник: Интерфакс

Эдуард Басурин

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в воскресенье подтвердил, что с начала 3 апреля 2022 года действует гуманитарный коридор из города Мариуполя в город Бердянск. Вооруженные силы РФ и ДНР гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" для эвакуации из города иностранных граждан.

Басурин проинформировал, что "из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям".

В российском Минобороны ранее сообщили, что гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан из Мариуполя открывает в воскресенье российская армия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев подчеркнул, что эвакуация мирных граждан возможна только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключения угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода.

Российский генерал уточнил, что из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям.

Мизинцев также подчеркнул, что Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.