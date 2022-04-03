Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Тишковец: во время снегопада в Москве выпала половина нормы месячных осадков

, 11:32 Источник: РИА Новости

Синоптик Тишковец: во время снегопада в Москве выпала половина нормы месячных осадков
Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве за сутки выпало больше 50% месячной нормы осадков, об этом сообщил сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец.

«Циклон «Катарина» принес в Центральную Россию снегопады, которые бывают в начале апреля всего 1 раз за полвека. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 20 миллиметров осадков, а в центре города, на Балчуге – 22 миллиметра, что составляет 50% всей месячной нормы», — сказал Тишковец РИА Новости.

Также эксперт добавил, что худшая погода уже позади, снегопады в столице прекратятся к 15.00 по МСК, затем распогодится, но температура останется низкой.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Правительство выделит Крыму 1,7 млрд руб. на ликвидацию последствий наводнения 2021 года

Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше 1,7 млрд руб. из резервного фонда Правительства на ликвидацию последствий от наводнения 2021 года в Крыму. В июне 2021 года проливные дожди обрушились на побережье Крыма, за сутки выпала трехмесячная норма осадков, в результате сильнейших ливней реки вышли из берегов и затопили города, больше всего пострадали Керчь и Ялта, в Ялте выпало трехмесячная норма осадков, были подтоплены жилые дома, были перебои с электроснабжением и газоснабжением.

Политика

Посол Украины в Германии обвинил президента ФРГ в поддерживании тесных связей с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией, что Германия слишком заинтересована в поддержании отношений с Россией, особенно на фоне зависимости от поставок российского газа, нефти и угля. В конце марта посол Украины в Германии отклонил приглашение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на концерт классической музыки в поддержку Украины в резиденции президента Германии, аргументировав тем, что в концерте заявлены и российские музыканты.