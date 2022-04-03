Синоптик Тишковец: во время снегопада в Москве выпала половина нормы месячных осадков

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3 апреля 2022, 11:32 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве за сутки выпало больше 50% месячной нормы осадков, об этом сообщил сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец.

«Циклон «Катарина» принес в Центральную Россию снегопады, которые бывают в начале апреля всего 1 раз за полвека. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 20 миллиметров осадков, а в центре города, на Балчуге – 22 миллиметра, что составляет 50% всей месячной нормы», — сказал Тишковец РИА Новости.

Также эксперт добавил, что худшая погода уже позади, снегопады в столице прекратятся к 15.00 по МСК, затем распогодится, но температура останется низкой.