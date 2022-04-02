Выставка передовых образцов белорусской и российской техники открылась сегодня на ВДНХ

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2 апреля 2022, 17:35

Фото: icmos.ru

На ВДНХ открылась выставка передовых образцов белорусской и российской техники, приуроченная ко Дню единения народов России и Белоруссии, который ежегодно отмечается 2 апреля.



«У нас 28 интеграционных программ и все они настроены на то, чтобы реализовывать совместную макроэкономическую политику, а также глобальное финансовое, налоговое, промышленное и сельскохозяйственное сотрудничество. С учетом тех вызовов, которые стоят перед нами сегодня, мы получили, в том числе, окна возможностей для углубления нашей кооперации и создания совместных конкурентных продуктов, чтобы заместить тот критический импорт, от которого наши страны и отрасли зависели многие годы», - рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.



Сообщается, что в торжественном открытии выставки приняли участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.



«Сегодняшняя ситуация показывает, кто твой настоящий друг. Это дружба, проверенная столетиями. Это дружба, выдержанная разными ситуациями: и войной, и COVID, и санкциями, которые как никогда ощущают на себе оба наших государства в равной мере. Наша задача на сегодняшний день - создать единое научно-технологическое и образовательное пространство», - добавила заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова, подчеркнув важность развития сотрудничества между государствами в сфере образования и отметила, что многие студенты из Белоруссии учатся в России, а студенты из России - в Белоруссии.



Как уточняется, выставка проходит со 2 по 9 апреля. На ней представлены опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники таких производителей, как КАМАЗ и КАМАЗ-Мастер, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, «Меркатор», Гомсельмаш, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь. Для посетителей выставки проходит культурная программа с участием русского народного инструментального ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Московского государственного академического театра танца «Гжель» и заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой. С 1 по 3 апреля на территории выставки работает ярмарка продукции белорусских производителей. Вход на все мероприятия бесплатный.



